Манчестер, Великобритания, 28 января 2021, 23:58 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть команду в ближайшее время.
Согласно информации Sky Sports, хавбек ответил отказом на предложения «Ньюкасла» и «Вест Бромвича», однако «Вест Хэм» посчитал футболиста подходящим под свой состав и согласился его арендовать.
По данным источника, суммарная стоимость аренды Лингарда в «Вест Хэм» составит 3 миллиона евро, включающие перевод «Манчестеру» и зарплату игрока.
В текущем сезоне Лингард не принимал участие в матчах АПЛ в составе «МЮ».