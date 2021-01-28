Манчестер, Великобритания, , 23:58 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть команду в ближайшее время.

Согласно информации Sky Sports, хавбек ответил отказом на предложения «Ньюкасла» и «Вест Бромвича», однако «Вест Хэм» посчитал футболиста подходящим под свой состав и согласился его арендовать.

По данным источника, суммарная стоимость аренды Лингарда в «Вест Хэм» составит 3 миллиона евро, включающие перевод «Манчестеру» и зарплату игрока.

В текущем сезоне Лингард не принимал участие в матчах АПЛ в составе «МЮ».