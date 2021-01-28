Манчестер, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Нападающий «Ромы» Эдин Джеко с большой вероятностью покинет итальянский клуб в ближайшее время из-за недавнего конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой.

Согласно данным Corriere dello Sport, агент боснийского форварда Алессандро Луччи предложил своего клиента представителям «Манчестер Сити», однако те отказались возвращать футболиста в свой клуб.

Джеко выступал за «горожан» в период с 2011 по 2015 год и забил в АПЛ 50 голов.

В текущем сезоне Эдин отличился семью мячами в 15 матчах чемпионата Италии.