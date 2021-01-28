Кёльн, Германия, , 23:19 — REGNUM «Кёльн» усилил линию полузащиты и нападения, подписав двух футболистов в последние дни трансферного окна.

Согласно информации на официальном сайте команды, «Кельн» подписал контракт с бывшим хавбеком «Шальке» Максом Майер на правах свободного агента. В январе игрок расторг контракт с «Кристал Пэлас», за которых провел в текущем сезоне 17 матчей и не отличился результативными действиями.

Вторым игроком, пришедшим в клуб 28 января, стал форвард «Брюгге» Эммануэля Деннис. С ним подписано арендное соглашение до конца сезона.

На данный момент «Кёльн» занимает 16-е место в чемпионате Германии, набрав 15 очков в 18 турах.