Магнитогорск, Челябинская область, , 22:57 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и, таким образом, гарантировал себе место в плей-офф. Встреча прошла в Москве 28 января и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

«Магнитка» стала четвертым известным участником плей-офф Кубка Гагарина из Восточной конференции. Ранее в плей-офф пробились «Салават Юлаев», «Авангард» и «Ак Барс».

На данный момент «Магнитка» занимает третье место в Восточной конференции, набрав в 50 матчах 67 очков.