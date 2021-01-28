Дортмунд, Германия, , 22:41 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» ищет варианты усиления линия полузащиты перед закрытием трансферного окна.

Согласно информации портала Bild, «шмели» обратили внимание на хавбека «Монако» Софиана Диопа, который может стать потенциальной заменой вингеру Джейдону Санчо. Англичанином интересуются гранды европейского футбола, предлагая крупные суммы дортмундской команде за трансфер футболиста.

20-летний француз провел в текущем сезоне 21 матч в чемпионате Франции и забил пять мячей.