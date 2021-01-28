Дортмунд, Германия, , 21:42 — REGNUM Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Согласно данным журналиста Патрика Бергера, дортмундская «Боруссия» включила футболиста в свой трансферный шорт-лист.

Напомним, что «шмели» пытались подписать хавбека еще в летнее трансферное окно, но тогда сделка сорвалась.

В текущем сезоне итальянец принял участие в 17 матчах чемпионата Италии и отличился в них двумя голами и одной результативной передачей.

Услугами Локателли также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити».