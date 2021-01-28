Рим, , 21:23 — REGNUM Бывший наставник туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри готов возглавить новый клуб.

Согласно информации итальянской радиостанции Radio Radio, итальянский специалист заключил предварительное соглашение сроком на 2−3 года с «Ромой» 28 января. В контракте оговорена зарплата в размере 4,5 миллиона евро в год, что несколько больше, чем зарабатывает нынешний наставник римской команды Паулу Фонсека.

Сообщается, что Аллегри может приступить к работе уже в этом сезоне, если результаты «Ромы» при Фонсеке ухудшатся.

Итальянец подпишет полноценный контракт с клубом, если «Рома» гарантирует себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками за 19 туров.

Действующее соглашение между клубом и Фонсекой рассчитано до конца сезона, однако специалист может покинуть команду раньше из-за недавнего конфликта с форвардом Эдином Джеко.