Лондон, , 20:57 — REGNUM Бывший нападающий «Тоттенхэм» и сборной Англии по футболу Питер Крауч поделился своим мнением касательно форварда «шпор» Харри Кейна.

«Думаю, если выиграть что-то в «Тоттенхэме», то это будет значить в 10 раз больше, нежели поехать в «Реал» и что-то выиграть там.

Кейн топ-игрок и заслуживает лучшего, поэтому никто не сможет упрекнуть его, если он захочет уйти. Но, чувствую, что трофей в «Тоттенхэме» будет значить для него гораздо больше, чем уйти и, возможно, взять чемпионство в другой стране.

А если он завершит карьеру в «Тоттенхэме» или выиграет какой-то трофей, ему поставят статую, не так ли?», — приводит слова Крауча портал Daily Mail.

Харри Кейн выступает в составе «Тоттенхэма» с 2014-го года и, несмотря на то, что «шпоры» так и не брали с ним трофеи, с того момента является одним из лучших игроков АПЛ по забитым голам