Леверкузен, Германия, , 20:23 — REGNUM Леверкузенский «Байер» усилил линию защиту.

Согласно информации официального портала немецкого клуба, правый защитник шотландского «Селтика» Джереми Фримпонг сегодня, 28 января, подписал контракт с «Байером» сроком до лета 2025 года.

По данным источника, размер компенсации за трансфер футболиста составил 11 миллионов евро и с учетом всех бонусов может увеличиться до 13,5 миллиона.

Фримпонг — универсальный защитник, который также может сыграть на позиции левого защитника и полузащитника правого края.