Новосибирск, , 18:24 — REGNUM «Сибирь» обыграла «Трактор» (Челябинск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске — 3:2. Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Сибири» шайбами отметились Данил Романцев, Никита Коротков, Олег Ли. У «Трактора» — Виталий Кравцов, Томаш Гика.

Ранее «Авангард» (Омск) обыграл рижское «Динамо» на стадионе «Арена — Рига» в Риге — 2:1. «Авангард» вышел в плэй-офф КХЛ.