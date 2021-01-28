Москва, , 18:19 — REGNUM AMC Fight Nights предложила бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову бой против Владимира Минеева.

«После того турнира уже окончательно поставлены точки, что этот бой в приоритете в российском ММА, — сообщил ТАСС владелец организации Амир Мурадов. — Думаю, этот бой, не считая гонораров, точно дойдет до 30 млн. В ближайшее время мы точно узнаем, Магомед Исмаилов наш боец или нет».

Минеев и Исмаилов провели бой в 2018 г., поединок длился 25 мин. и закончился ничьей.

В декабре 2020 г. на турнире в Москве между бойцами, которые были гостями соревнований, произошла драка.