Москва, , 17:40 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) опроверг информацию о том, что сделал предложение «Фенербахе» (Турция) о покупке полузащитника Озана Туфана.

«Спартак» предлагал турецкому клубу €7 млн за полузащитника, пишут СМИ. Сообщается, что «Фенербахче» отклонил предложение клуба.

«Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана», — цитирует директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова Sport24.

В этом сезоне чемпионата Турции Туфан принял участие в 18 матчах, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.