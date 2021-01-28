Москва, , 16:55 — REGNUM Четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова обвинили в попытке подкупа. Об этом 28 января сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Экс-генеральный секретарь организации Николь Реш сообщила, что в 2009 г. бывший спортсмен, занимавший на тот момент пост первого вице-президента Союза биатлонистов РФ (СБР), предложил ей коробку с драгоценностями.

Взамен он хотел прекращения расследования по допинговым делам соотечественников.

Реш добавила, что отказалась брать подарок и сообщила о случившемся президенту IBU Андерсу Бессебергу. Тот уладил ситуацию. А россиянин в интервью ТАСС отверг обвинения.