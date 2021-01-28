Мадрид, , 16:41 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) обыграл «Реал Мурсию» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания) — 5:0. Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе москвичей мячами отметились Бактиер Зайнутдинов, Никола Влашич, Чидера Эджуке, Тигран Аванесян, Илья Шкурин.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на II месте в таблице, отставая от «Зенита» (Санкт-Петербург) на 4 очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу российской команды.