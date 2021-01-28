Пенза, , 16:31 — REGNUM Выездное совещание под руководством зампредседателя правительства Пензенской области Валерия Савина состоялось на верхней поляне стадиона «Снежинка» 28 января в Пензе.

Спортивное мероприятие «Лыжня России 2021» пройдет в областном центре 13 февраля. Участники совещания определили план по подготовке к предстоящему событию.

Пензенская область участвует во Всероссийской массовой лыжной гонке с 2006 года. «Лыжня России» организуется и проводится с целью привлечения жителей к регулярным физическим занятиям и пропаганды здорового образа жизни.

ИА REGNUM напоминает, подготовка к проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» началась в Брянске. Соревнование пройдёт на территории центрального пара культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска 13 февраля.

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