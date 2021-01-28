Берлин, , 16:20 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Бавария» Джошуа Зиркзе близок к переходу в чемпионат Италии. Об этом 28 января сообщает «Матч ТВ».

По данным журналиста Николо Скира, «Парма» согласовала условия личного контракта с игроком и предложила «Баварии» 15 млн евро в качестве выкупа футболиста после окончания аренды.

«Бавария» при этом хочет включить пункт об обратном первоочередном выкупе.

В этом сезоне Бундеслиги Зиркзе принял участие в 3 матчах и не отметился результативными действиями.