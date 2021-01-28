Энгельсский район, Саратовская область, , 16:19 — REGNUM Саратовская область признана лидером по популяризации мотоциклетного спорта по дисциплине эндуро. Поэтому не удивительно, что этап чемпионата России по данному виду спорта пройдет снова в регионе. Организационные вопросы предстоящего первенства сегодня обсудили на заседании рабочей группы в администрации Энгельсского района.

Мероприятие пройдет на аэродроме в селе Терновка с 10 по 12 апреля. Отмечается. что соревнования в дисциплине эндуро на мотоцикле-экстрим проводятся в Саратовской области ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный спортивный комплекс построят в городе Ипатово в Ставропольском крае в рамках подготовки к проведению в 2023 году чемпионата Европы по мотоболу (игра в футбол на мотоциклах).

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