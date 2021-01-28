Вашингтон, 28 января 2021, 16:16 — REGNUM Боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи (США) поставил ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 28 января сообщает ESPN.
Гейджи упрекнул UFC в особом отношении к Конору Макгрегору. Он отметил, что не будет драться в рамках промоушена в случае организации титульного боя для Макгрегора. По его мнению, ирландец после поражения от Дастина Порье не может бороться за чемпионский титул.
В главном бою турнира UFC 257 24 января Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.