Марбелья, Испания, , 15:47 — REGNUM «Ростов» одержал победу над испанским клубом «Марбелья» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сбора в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ростова» голы забили полузащитники Кэнто Хасимото и Георгий Махатадзе, а также защитник Александр Павловец.

Отметим, что уже на второй минуте матча голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил красную карточку. Однако по договорённости команд вместо удалённого игрока у «Ростова» на поле вышел вратарь Максим Рудаков.

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