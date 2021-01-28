Ньон, Швейцария, , 15:41 — REGNUM Жеребьёвка квалификационного этапа чемпионата Европы по футболу 2023 года среди молодёжных команд состоялась в Ньоне (Швейцария). Об этом 28 января сообщает УЕФА.

Молодёжная сборная России попала в группу C, где будет играть с командами Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

Всего в отборочном турнире примут участие 53 команды, которые разделены на девять групп. Матчи будут проходить с марта 2021 по июнь 2022 года.

В финальный турнир пройдут 14 сборных, также там сыграют команды стран — организаторов чемпионата. В 2023 году он состоится в Румынии и Грузии.