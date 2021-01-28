Кампоамор, , 15:34 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над испанским клубом «Мурсия» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сбора в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счётом 5:0.

В первом тайме голы забили Никола Влашич и Бактиёр Зайнутдинов. В перерыве ЦСКА полностью поменял состав. Во втором тайме в составе «армейцев» отличились Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

В следующем товарищеском матче ЦСКА сыграет с тбилисским «Локомотивом», игра пройдёт 5 февраля.