Хабаровск, , 15:00 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Салавата» шайбы забросили нападающий Родион Амиров, защитник Михаил Науменков и форвард Сакари Маннинен. У «Амура» точными бросками отметились нападающий Гинек Зогорна и защитник Павел Турбин.

«Салават» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, в активе команды 67 очков после 52 матчей. Уфимский клуб обеспечил себе место в плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина гарантировали ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард».

«Амур» идёт на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, на его счету 40 очков после 50 игр.