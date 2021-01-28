Мадрид, , 14:42 — REGNUM Мадридский «Реал» продлит соглашение с полузащитником Лукой Модричем. Об этом 28 января сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, стороны достигли договорённости по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового контракта.

Срок действующего контракта 35-летнего хорватского хавбека с «Реалом» истекает летом 2021 года.

Напомним, Модрич выступает в «Реале» с 2012 года. В составе клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он был признан лучшим игроком мира и стал обладателем «Золотого мяча».