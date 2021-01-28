Ташкент, , 14:07 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало первый профессиональный клуб велосипедистов Uzbekistan Cycling Pro Team («Сборная Узбекистана по велоспорту»), сообщили в национальном Олимпийском комитете.

Штаб-квартира клуба и тренировочная база для спортсменов будет находиться в словенском городе Любляна. Еще одна база расположится в Узбекистане.

Отмечается, что в клубе действуют мужские и женские команды, специализирующиеся на треке и шоссе. Всего в клуб можно привлечь до 16 спортсменов, в том числе легионеров.

Первыми велогонщиками, которые подпишут контракт с клубом, станут Муроджон Халмурадов и Ольга Забелинская.

Отметим, национальные сборные команды по велоспорту могут принимать участие в Олимпийских играх, первенствах мира и региональных международных соревнованиях, таких как Азиатские игры.

К участию во многих престижных международных турнирах допускаются только профессиональные команды.