Ташкент, 28 января 2021, 14:07 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало первый профессиональный клуб велосипедистов Uzbekistan Cycling Pro Team («Сборная Узбекистана по велоспорту»), сообщили в национальном Олимпийском комитете.
Штаб-квартира клуба и тренировочная база для спортсменов будет находиться в словенском городе Любляна. Еще одна база расположится в Узбекистане.
Отмечается, что в клубе действуют мужские и женские команды, специализирующиеся на треке и шоссе. Всего в клуб можно привлечь до 16 спортсменов, в том числе легионеров.
Первыми велогонщиками, которые подпишут контракт с клубом, станут Муроджон Халмурадов и Ольга Забелинская.
Отметим, национальные сборные команды по велоспорту могут принимать участие в Олимпийских играх, первенствах мира и региональных международных соревнованиях, таких как Азиатские игры.
К участию во многих престижных международных турнирах допускаются только профессиональные команды.