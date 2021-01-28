Флоренция, Италия, , 14:01 — REGNUM Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин будет выступать в новой команде под 91-м номером. Об этом 28 января сообщает пресс-служба клуба.

27 января «Фиорентина» официально объявила о переходе Кокорина в команду. По информации СМИ, его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, сумма трансфера составила €4,5 млн.

Напомним, летом 2020 года Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате России, в которых забил два гола (оба — с пенальти).

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