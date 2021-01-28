Хельсинки, , 12:40 — REGNUM Финский клуб «Йокерит» проведёт оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без зрителей. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа до 28 февраля запрещены публичные мероприятия и собрания для десяти человек и более.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проведёт ещё девять домашних матчей. В настоящее время финский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.