Москва, , 12:34 — REGNUM Матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Оноре Домье. Шахматисты.1867

Матч состоится во время всемирной выставки «Экспо». Действующим чемпионом мира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

Соперником Карлсена будет победитель турнира претендентов, первый круг которого прошёл в Екатеринбурге в марте 2020 года. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на апрель 2021 года.

В турнирной таблице турнира претендентов лидируют Ян Непомнящий (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), набравшие по 4,5 очка. Далее идут Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США) и Ван Хао (Китай), у которых по 3,5 очка. Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) набрали по 2,5 очка.