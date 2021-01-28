Монреаль, Канада, , 12:24 — REGNUM Расследование комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении бывшего главы организации Андерса Бессеберга является успехом. Об этом 28 января заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Это ещё один успех разведывательной и следственной групп WADA и политики агентства по сотрудничеству с правоохранительными органами и другими сторонами, приверженными спорту без допинга», — заявил Банька.

Он добавил, что в WADA рады, что помогли IBU в расследовании, поскольку в его основу легла информация, собранная департаментом разведки и расследований WADA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия IBU под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора признала Бессеберга и бывшего генсекретаря IBU Николь Рёш виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

В декабре 2018 года в расположение сборной России в австрийском Хохфильцене прибыли следователи и уведомили российских спортсменов, что будут проводить расследование возможных нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. Поводом для этого стала переписка Бессеберга и Рёш.

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