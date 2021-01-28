Зальцбург, Австрия, , 11:55 — REGNUM Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Об этом 28 января сообщает пресс-служба IBU.

Решение о признании Бессеберга виновным приняла комиссия IBU. Также виновной признана бывший генсекретарь организации Николь Рёш.

Теперь окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш будет принимать Biathlon Integrity Unit, орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне.

В апреле 2018 года австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU по обвинению в коррупции президента организации Бессеберга и генсекретаря Рёш. В результате Бессеберг и Рёш покинули свои посты до завершения расследования.

В декабре 2018 года полиция Австрии явилась в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Позже стало известно, что скандал вокруг российских биатлонистов в Австрии может быть связан с делом о коррупции в IBU.

В июне 2020 года адвокат Бессеберга заявил, что экс-глава IBU больше не обвиняется в сокрытии допинг-проб.

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