Мадрид, , 11:23 — REGNUM Бывший пилот «Формулы-1» испанец Адриан Кампос умер на 61-м году жизни. Об этом 28 января сообщает пресс-служба гоночной команды Campos Racing.

«Сегодня самый печальный день в истории Campos Racing. Наш президент и основатель Адриан Кампос покинул нас», — говорится в сообщении.

Кампос выступал в «Формуле-1» в 1987—1988 годах. Он принял участие в 16 гонках, но лишь в двух смог добраться до финиша.

В 1998 году Кампос стал основателем собственной команды, которая участвует в молодёжных гоночных сериях. За неё в разное время выступали пилоты «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Виталий Петров, Серхио Перес и Ландо Норрис.