Москва, , 11:17 — REGNUM Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков опроверг сообщения о нарушении им антидопинговых правил. Об этом 28 января он написал на своей странице в Instagram.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — наглая клевета, выдуманная безымянным «источником». Такого никогда не было», — заявил Шубенков.

Он добавил, что получил письмо от Athletics Integrity Unit (AIU), но в нём нет ничего про фуросемид. Тем не менее он отказался раскрывать детали письма, сославшись на юридические соображения.

Шубенков подчеркнул, что он не подвергнут никаким ограничениям и продолжает тренироваться в обычном режиме.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен запрещённый препарат «Фуросемид».