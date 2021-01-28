Челябинск, , 10:56 — REGNUM В Челябинске может быть создан спортивный объект олимпийского уровня. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Своими планами чиновник поделился при встрече с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым. По его словам, на этот объект спортсмены смогут приезжать на тренировочные сборы и находиться здесь длительное время.

Кремлёв со своей стороны полностью поддержал эту идею. Он также отметил, что в Челябинской области имеется сильная школа бокса, также есть хорошие тренеры и спортсмены. «И есть возможности для того, чтобы сделать в Челябинске центр бокса», — отметил Кремлёв.