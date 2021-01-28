Новый Орлеан, США, , 10:49 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший в свой актив 47 очков.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 32 очка.

Брэдли Бил установил антирекорд НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, который проиграл 10 матчей подряд, набирая при этом более 40 очков в каждом из них.

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