Филадельфия, США, , 10:43 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 34 очка.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 28 очков. Кроме того, Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

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