Солт-Лейк-Сити, США, , 10:39 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, записавший в свой актив 31 очко. Кроме того, центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 29 очков и 20 подборов.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал защитник Тим Хардуэй, набравший 19 очков.

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