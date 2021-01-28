Ньон, Швейцария, , 09:55 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решит в апреле вопрос о допуске болельщиков на матчи чемпионата Европы. Об этом 27 января сообщила пресс-служба организации.

«Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Первоначально планировалось, что решение по формату допуска зрителей будет принято в марте. Но теперь решено сдвинуть этот вопрос на месяц вперёд.

Ранее сообщалось, что УЕФА предусмотрел четыре варианта проведения турнира. Один из них предполагает полностью заполненные стадионы, а остальные — с заполняемостью трибун в 75%, 50% или 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, УЕФА подтвердил решение о том, что Евро-2020 пройдёт, как и планировалось, в 12 городах.

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