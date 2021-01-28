Ванкувер, Канада, , 09:32 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Ванкувера» по дублю оформили нападающие Тайлер Мотт и Джей Ти Миллер. Ещё одну шайбу забросил форвард Элиас Петтерссон.

У «Оттавы» отличился нападающий Джош Норрис.

Таким образом, «Оттава» потерпела шестое подряд поражение в сезоне в первых семи матчах.

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