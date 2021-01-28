Нашвилл, США, , 09:27 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В составе «Нэшвилла» шайбу забросил нападающий Ник Казинс. У «Чикаго» отличился форвард Райан Карпентер.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Решающий бросок исполнил нападающий Мэтт Дюшейн.

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