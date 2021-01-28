Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней арене принял соперниц из Тольятти. Матч чемпионата России с «Ладой» завершился со счётом 24:28 в пользу хозяек площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды.

Семь голов на свой счёт записала Кристина Кожокарь, по пять мячей в ворота соперниц отправили Юлия Манагарова и Грас Заади.

«Лада» сыграла умно, с большой энергией, показала компактную защиту, много атаковала в первые 20 минут, наказывала нас за ошибки. Мы стали лучше действовать после первого тайм-аута. Хорошосыграли молодые игроки «Лады», создавали нам проблемы. Была сложная игра, и я этому рад», — прокомментировал наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

«Ростов-Дон» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по гандболу, набрав 26 очков. За подопечными Юханссона расположились ЦСКА (Москва) и «Астраханочка», набравшие по 24 очка.