Берлин, , 09:16 — REGNUM ЦСКА одержал победу над немецкой «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 71:68.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Кроме того, центровой Никола Милутинов сделал дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

У «Альбы» самым результативным стал разыгрывающий Пэйтон Сива, записавший в свой актив 15 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в Евролиге. «Альба» идёт на 15-м месте.

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