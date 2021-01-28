Мадрид, , 09:07 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 63-й минуте защитник «Райо Вальекано» Франсиско Гарсия открыл счёт. Спустя шесть минут капитан «Барселоны» Лионель Месси восстановил равновесие.

Победу каталонскому клубу принёс гол полузащитника Френки де Йонга на 80-й минуте.

Таким образом «Барселона» вышла в ¼ финала Кубка Испании.

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