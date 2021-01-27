Мадрид, , 23:55 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор рассказал о своем отношении к тренеру «Арсенала» Микелю Артете и о том, как общение с ним влияет на него, как на игрока. Напомним, что накануне Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды.

«Я разговаривал с Артетой перед переходом, конечно, это было очень важно для меня. Он кажется мне топ-тренером, мне нравятся его идеи, то, как он видит футбол, каков он сам.

Он передал мне отличные ощущения, и это повлияло на мой переход. Роль Артеты была ключевой. Мне нравится клуб, и мне всегда нравилось, как «Арсенал» стремится играть. Думаю, что этот клуб мне действительно подходит», — приводит слова норвежского футболиста пресс-служба «Арсенала».

В текущем сезоне Эдегор не смог отличиться результативными действиями в чемпионате Испании. В прошлом сезоне, выступая за «Реал Сосьедад», он набрал 11 (4+7) очков по системе «гол+пас» в 31 матче Ла Лиги.