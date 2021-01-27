Рим, 27 января 2021, 22:52 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может перейти в «Рому» на замену конфликтующего с руководством Эдину Джеко.
Согласно информации Corriere dello Sport, римский клуб в последнее время начал искать замену боснийскому нападающему команды Эдину Джеко из-за его конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой.
Сообщается, что решение о переходе Оливье Жиру в стан «Ромы» будет принимать новый главный тренер «синих» Томас Тухель.
Француз отличился тремя голами в 11 матчах чемпионата Англии в текущем сезоне.