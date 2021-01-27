Бергамо, Италия, , 22:48 — REGNUM Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился победным голом в матче четвертьфинала Кубка Италии с римским «Лацио». Встреча прошла на домашнем поле «Аталанты» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Миранчук отличился с передачи Луиса Муриэля, когда его команда находилась в меньшинстве на 57-й минуте встречи. Россиянин уверенно обыграл голкипера «Лацио» Пепе Рейну при выходе один на один.

Экс-игрока «Локомотива» заменили после забитого мяча.

В текущем сезоне он забил в составе «Аталанты» 4 мяча в 14 матчах.