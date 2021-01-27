Москва, , 22:31 — REGNUM Портал «Спорт-Экспресс» составил рейтинг лучших защитников Континентальной хоккейной лиги. Список насчитывает 20 игроков.

Первое место в рейтинге занял защитник «Магнитки» Егор Яковлев, в текущем сезоне он набрал 24 (7+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата. Далее расположился игрок «Салавата» Филип Ларсен, на его счету 30 (8+22) очков в 38 матчах. Тройку замкнул Даррен Дита из «Барыс», который вписал на свой счет 13 голов и 15 голевых передач в 41 матче.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Егор Яковлев («Металлург»)

2. Филип Ларсен («Салават»)

3. Даррен Дитц («Барыс»)

4. Крис Уайдман («Торпедо»)

5. Оливер Каски («Авангард»)

6. Алексей Марченко («Локомотив»)

7. Игорь Ожиганов (СКА)

8. Богдан Киселевич (ЦСКА)

9. Лоуренс Пайлат («Трактор»)

10. Андрей Миронов («Динамо»)

11. Мэт Робинсон (ЦСКА)

12. Рушан Рафиков («Ак Барс»)

13. Бреннан Менелл («Трактор»)

14. Альберт Яруллин («Ак Барс»)

15. Ник Бэйлен («Трактор»)

16. Алексей Емелин («Авангард»)

17. Максим Осипов («Локомотив»)

18. Юусо Хиетанен («Динамо»)

19. Даниил Миронов («Сочи»)

20. Дмитрий Саморуков (ЦСКА)