Лондон, , 22:25 — REGNUM Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему не был в заявке на матчи с «Саутгемптоном» в рамках Кубка Англии и розыгрыша Английской премьер-лиги.

«У моей мамы возникли проблемы со здоровьем, и я должен был быть с ней. Она уже гораздо лучше себя чувствует, и я сегодня вернусь домой. Я больше чем благодарен докторам и медсестрам, которые помогли маме пройти через все это.

И, разумеется, я благодарен моей семье в «Арсенале"за вчерашнюю поддержку! Я нацелен на то, чтобы мы продолжили играть в том же духе. Жду не дождусь возвращения», — написал габонец в своем твиттере.

В текущем сезоне Обамеянг провел в составе «пушкарей» 17 матчей и набрал 6 (5+1) очков по системе «гол+пас».