Рим, , 21:57 — REGNUM Защитник «Милана» Матео Мусаккьо перешел в стан римских конкурентов.

Согласно информации Football Italia, итальянский защитник присоединился к «Лацио». Римский клуб не разглашает условия подписанного соглашения. Игрок перешел из «Милана» на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Мусаккьо провел лишь одни матч за «россонери», приняв участие в матче против «Аталанты».

В составе «Милана» футболист выступал с 2017-го года и сыграл 53 матча.