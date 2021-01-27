Флоренция, Италия, , 21:20 — REGNUM Бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини 27 января поделился своим мнением о переходе полузащитника «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». «Фиорентина» — хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо.

У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», — приводит слова главного тренера сборной Италии Sport24.