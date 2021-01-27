Парма, Италия, 27 января 2021, 20:59 — REGNUM Нападающий бухарестского футбольного клуба «Стяуа» Деннис Ман, являющийся лучшим бомбардиром румынского чемпионата, может продолжить карьеру в Италии.
Согласно информации Football Italia, о трансфере румынского футболиста договорилась «Парма». По данным источника, речь идет о компенсации в размере 12 миллионов евро и 3 миллионах в качестве бонусов. Сделка должна быть завершена в ближайшие 48 часов.
Ранее к игроку проявляли интерес петербургский «Зенит» и «Краснодар».