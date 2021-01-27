Манчестер, Великобритания, , 20:36 — REGNUM Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть британский клуб в ближайшее время.

Согласно информации TyC Sports, аргентинский защитник 27 января согласовал условия двухлетнего контракта с возможностью продления еще на один сезон с «Бока Хуниорс».

Сообщается, что Маркос Рохо должен присоединиться к аргентинскому клубу на следующей неделе. 30-летний футболист должен урегулировать вопрос о контракте с «манкунианцами», который заканчивается летом 2021 года.

В текущем сезоне Рохо провел в АПЛ один матч и отдал одну голевую передачу.